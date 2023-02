Anzeige

Unsichtbare Gegner! FIFA-Cheats geraten außer Kontrolle

FIFA-Cheats geraten außer Kontrolle © EA Sports

Marc Engelbrecht

Das Ausmaß der Cheater-Welle in FIFA 23 nimmt immer drastischere Formen an. Einer der neuesten Betrugsmethoden sorgt dabei sogar für besonderes Entsetzen in der Community.

Die Cheater-Welle in FIFA 23 wird sukzessive schlimmer. Vor allem da die Negativerlebnisse seit der Integration von Crossplay jetzt auch die Konsolen-Spieler betreffen. Diese sehen sich daher reihenweise gezwungen, die neue Funktion zu deaktivieren.

Wer den Schritt nicht gehen möchte, wird mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später in einer Online-Partie auf einen Hacker treffen. Diese können mittlerweile auf ein breites Spektrum an Betrugsmethoden zurückgreifen - und es werden immer mehr!

Diese Cheats existieren in FIFA 23

Die Anzahl der möglichen Cheats im aktuellen Ableger der Fußball-Simulation übersteigt die der vergangenen Jahre um ein Vielfaches, was ein Twitter-Post des Content Creators Krasimir „KrasiFIFA“ Ivanov noch einmal besonders verdeutlicht hat.

Der Bulgare veröffentlichte am Dienstag den Screenshot einer Website, die für den Betrag von rund 15 US-Dollar eine Sammlung an Cheat Codes für FIFA 23 verkauft. Diese sollen der Beschreibung zufolge „das Spielerlebnis verbessern“. Erschreckende 19 verschiedene unfaire Vorteile, darunter das bekannte Problem eines KI-gesteuerten Gegnerteams, sind darin enthalten.

Auch wenn die Seriosität eines solchen Angebots durchaus angezweifelt werden kann, lässt sich trotzdem festhalten, dass die hier aufgelisteten Cheats wie z.B. „Timed Finishing“, was jeden Torversuch automatisch mit einem perfekten Abschlusstiming aufwertet oder „Five Star Weak Foot/Skill Moves“, bei dem die entsprechende Sternewertung nach oben korrigiert wird, bereits von den Hackern angewendet werden.

So traf der schwedische eSports-Veteran und Streamer Ivan „BorasLegend“ Lapanje jüngst in Division Rivals auf einen Gegner, der nahezu jede verfügbare Modifikation seiner Spieler vorgenommen hatte. In einem Clip auf seinem Streamhighlight-Youtube-Kanal sieht man klar, dass die Bronze-Karten seines Kontrahenten besser performen als es anhand ihrer Werte anzunehmen wäre.

Boras trifft auf einen offensichtlichen Hacker

Dabei war die Basis-Version des deutschen Zweitligaprofis Aaron Seydel u.a. in der Lage, den Skill „Ball Roll Scoop Turn“ auszuführen, obwohl diese eigentlich nicht die dafür vorgesehene Anzahl an Trick-Sternen aufweist. Während fünf benötigt werden, kommt der Kicker aus den Reihen des SV Darmstadt lediglich mit dreien daher. Dazu lies der Teamname „99 Rating Squad“ vermuten, dass der Hacker zusätzlich jeden einzelnen Stat bis zum Maximum geupgraded hat.

Neue Methode entsetzt die Community

Als wäre es nicht schon schwer genug, gegen eine geboostete KI-gesteuerte Mannschaft zu bestehen, so wurde nun ein neuer Cheat publik, der wohl kaum zu besiegen ist: ein unsichtbares Team! Selbst die Besten der Besten vermögen in diesem Fall kaum etwas auszurichten, was ein Videoclip des indischen FIFA-Nationalspielers Siddh „Jenasid“ Chandarana beweist. Direkt mit dem ersten Angriff musste der eSportler des Mumbai City FC einen Gegentreffer hinnehmen.