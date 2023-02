Frauen-WM: Popp kritisiert mögliches Saudi-Sponsoring

Alexandra Popp steht einem möglichen Sponsoring der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen durch Saudi-Arabien kritisch gegenüber. "Es ist kein optimaler Sponsor für eine Frauen-Weltmeisterschaft und für das, was wir Frauen auch so stehen", betonte die Kapitänin des Nationalteams während einer Medienrunde am Mittwoch zum Start des Trainingslagers in Marbella.