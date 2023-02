Juventus Turin: Paul Pogba in der Kritik - "Er ist ein großes Problem"

Seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin wartet Paul Pogba noch immer auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz. Eine Juventus-Legende übt nun deutliche Kritik am Verhalten des Franzosen.

Juventus-Legende Marco Tardelli hat Paul Pogba für dessen Ski-Urlaub kritisiert, den er trotz seiner Verletzung angetreten war. Der Franzose zeigte sich auf Instagram in den Bergen, während seine Teamkollegen im Liga-Alltag um Punkte kämpften.

Die Bianconeri machten jedoch bereits deutlich, dass sie an dem 29-Jährigen festhalten wollen, der im Sommer von Manchester United zurück nach Turin gekommen war.

Punktabzug nach Finanzbetrug

Die Alte Dame befindet sich nach einer Strafe aufgrund gefälschter Finanzberichte in einer heiklen Situation. Sportlich reicht es schon seit geraumer Zeit nicht mehr für ganz oben. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

In der Champions League musste man auch Abstriche machen und steht nach dem dritten Platz in der Gruppenphase in der K.o.-Phase der Europa League.