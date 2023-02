NHL: Nicht mal Gretzky schaffte das! Deutschlands neuer NHL-Star Stützle bald besser als Draisaitl?

Stützle mit 23. Saisontor

Dann gelang dem ehemaligen Mannheimer etwas, was laut NHL-Statistikern selbst die Größten der Größten um Superstar Wayne Gretzky nie schafften: drei Torbeteiligungen in Folge in den letzten fünf Spielminuten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Stützle nach Zahlen besser als Draisaitl

Der gebürtige Viersener kriegt in seiner dritten NHL-Saison so einiges hin: 53 Scorerpunkte in 48 Partien sind nicht nur pro Spiel die beste Zwischenbilanz in der eigenen Mannschaft, sondern der Eintritt in den elitären Kreis der Stars, die im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie verbuchen.