PSG-Coach verrät: Coman-Tor für Bayern durchkreuzte Mbappé-Pläne

PSG-Trainer Christophe Galtier verrät, dass der Treffer von Kingsley Coman seine Pläne für Kylian Mbappé durcheinanderwirbelte. Galtier erklärt auch, was das Spiel gegen die Bayern so schwer machte.

Als Kingsley Coman mit seinem Volley den FC Bayern mit 1:0 in Führung schoss, ärgerte sich Christophe Galtier doppelt.

Denn im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hatte der Coach von PSG gerade in jener 53. Minute Superstar Kylian Mbappé in die Partie bringen und so die Zeichen auf Sieg stellen wollen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)