Bayer kann wieder mit Schick planen

Torjäger Patrik Schick wird zum großen Hoffnungsträger für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen die AS Monaco. Nach langer Verletzungspause und einer Erkrankung am vergangenen Wochenende beim 3:1 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim steht der tschechische Nationalspieler wieder zur Verfügung.