Frodeno startet bei Ironman-EM in Hamburg

Anders als noch im vergangenen Jahr verzichtet er auf einen Start bei der traditionsreichen Challenge Roth. Frodenos Einstieg in die Saison wird nach langer Verletzungspause am 1. April der 70.3 Ironman Oceanside, es folgen die PTO European Open am 5. Mai. Nach der EM-Teilnahme steht schließlich am 6. August mit den PTO US Open die WM-Generalprobe an. Das Jahreshighlight findet in diesem Jahr am 9. September statt, Austragungsort ist Nizza statt Hawaii.