"Paris am Rande der Katastrophe": Presse zerpflückt PSG nach Niederlage gegen FC Bayern „Paris am Rande der Katastrophe“

Mbappé-Ansage: "PSG ist Favorit. Immer!"

SPORT1

Der FC Bayern besiegt Paris im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Die internationale Presse zerpflückt die PSG-Stars - und feiert „Henker“ Coman. SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen.

Droht Paris Saint-Germain einmal mehr das frühe Aus in der Champions League?

Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern im eigenen Prinzenpark sind die Chancen auf ein Weiterkommen von PSG auf alle Fälle nicht größer geworden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die internationale Presse zerpflückt die Franzosen nach ihrer über weite Strecken biederen Vorstellung, während vor allem Kingsley Coman gefeiert wird.

Die französischen Medien legen ihre Hoffnungen nun vor allem in Mega-Star Kylian Mbappé. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen.

FRANKREICH

L’Équipe: „Verratti apathisch, Upamecano unüberwindbar. Paris, das wird nicht leicht! PSG wacht zu spät auf. In der ersten Halbzeit grenzte das Offensivspiel von Paris an ein Nichts.

Le Parisien: “Paris am Rande der Katastrophe. Am Dienstagabend verliert der Hauptstadt-Club und gefährdet seine Chancen auf das Viertelfinale der Champions League ernsthaft. In drei Wochen muss bei Bayern ein Kunststück her. Diese Niederlage kann die Szenerie der Pariser Saison verändern. Sie schwächt die Position von Christophe Galtier erheblich, da er ein Trainer ist, der nicht gewinnt und aktuell keine Lösung mehr findet, auch wenn die Rückkehr von Kylian Mbappé das Niveau dieses unförmigen Ensembles mechanisch anheben wird.“

Le Monde: „PSG will nach der Heimniederlage gegen Bayern noch an sich glauben. In der ersten Halbzeit wurde Paris dominiert, doch mit der Einwechslung von Kylian Mbappé gewannen sie wieder an Farbe. Das ist ein Grund, drei Wochen vor dem Rückspiel ein wenig Hoffnung zu schöpfen.“

Le Figaro: „Dieses Achtelfinal-Hinspiel, das von der Fußballwelt seit Monaten erwartet wurde, war offen und attraktiv. Letztendlich war es eine farblose PSG-Mannschaft, die bis zur Einwechslung ihres Stars Kylian Mbappé harmlos war.“

ENGLAND

The Sun: „Messi und Co. am Rande des k.o., weil ein Mbappé-Tor vom VAR aberkannt wird. Coman zwingt Paris zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in die Knie. Es war ein frustrierender Abend für die PSG-Megastars Lionel Messi, Neymar. Und wenn sie am 8. März wieder so spielen, werden sie wieder einmal früh ausscheiden.“

Daily Mail: „PSG enttäuscht bis zur Einwechslung von Mbappé. Die Wahrheit ist, dass PSG einfach nicht mehr sehr gut ist. Die Elf hinterlässt ein Gefühl der Unsicherheit. Es gab kein Versagen des Systems. Die Mannschaft hat nach einem Plan gespielt, der nicht weit über das Warten auf einen Zaubertrick von Messi oder Neymar hinausging. Man sah: In Wirklichkeit ist es der andere, Mbappé, der immer wieder das Kaninchen aus dem Hut zaubert. Seine Einwechslung war fast ein Hilfeschrei.“

The Telegraph: „Ein lethargisches und egogeplagtes PSG zeigt, wie sehr es Mbappé braucht. Elf Jahre nach der Übernahme der katarischen Investoren wirkt Paris eher wie eine Ansammlung von Luxusartikeln als einem Team. Fast 75 Minuten lang grübelten, sie anstatt Blutsbrüder zu sein. Bis Mbappé kam, war Bayern zu schlau und zu selbstbewusst.“

SPANIEN

As: „Seit dem Einstieg des Staatsfonds QSI im Jahr 2011 hat PSG mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben. In dieser Zeit vergaß der Pariser Verein, seine talentiertesten Nachwuchsspieler zu halten, darunter auch Coman. Der Pariser verließ als Kind seinen Stammverein und wurde zum Ungeheuer. Bayern spielte von Beginn an bissig und Paris wartete einfach auf Mbappé.“

Marca: „Coman ist am Valentinstag der Henker. Er schlägt gegen seinen Ex-Verein mal wieder zu und bleibt der PSG-Albtraum. Galtiers Defensivtaktik ist enttäuschend. Die Krise bei Paris ist nicht zu übersehen.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Nach den Fehlern im Bernabeu im letzten Jahr riskiert der italienische Torwart Donnarumma erneut, die Ambitionen von PSG in Europa teuer zu bezahlen.“