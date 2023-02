Handball: Sport1 zeigt Final Four der Frauen live

Das Final Four Turnier wird in Stuttgart gespielt © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Das Final Four um den DHB-Pokal der Frauen wird in diesem Jahr live im Free-TV zu sehen sein.

SPORT1 überträgt das Halbfinale zwischen dem TuS Metzingen und Titelverteidiger SG BBM Bietigheim am 1. April sowie das Endspiel am 2. April.

Das Final Four steigt in der Porsche-Arena in Stuttgart.