Pro League: Hockey-Frauen besiegen Australien im Shootout

Die deutschen Hockey-Frauen haben zum Abschluss der Pro-League-Station Australien den nächsten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich in Sydney gegen den Gastgeber mit 2:1 im Penaltyschießen durch und kehrt mit drei Siegen und einer Niederlage aus Down Under zurück. Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:3 (1:2) gestanden.