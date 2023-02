Ski-WM 2023: So holt Lena Dürr eine Medaille - Ertl-Renz verrät, worauf es ankommt

Auch wenn die deutsche Mannschaft um Lena Dürr, Andrea Filser, Alexander Schmid und Linus Strasser bei der Ski-WM in Courchevel und Méribel die erhoffte Medaille im Teamwettbewerb verpasste, gibt es für Martina Ertl-Renz noch Hoffnung. (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1-Ticker)

Dazu gehöre auch nicht mehr großartig unter Leute zu gehen und sich auf sich zu konzentrieren, soweit dies möglich ist. „Man sollte versuchen, soweit zu planen, dass am Wettkampftag alles funktioniert.“

Ertl-Renz: „Für eine Medaille muss alles passen“

Dürr hat mit dem Parallel-Riesenslalom am Mittwoch und dem Slalom am Samstag noch zwei gute Medaillenchancen. Ertl-Renz kann selbst auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken. Sie gehörte mehr als zehn Jahre lang zu den weltweit besten Athletinnen. Daher weiß sie: „Die Aufregung ist natürlich höher, weil man weiß, dass man nur diesen einen Tag mit den zwei Läufen hat, um eine Medaille gewinnen zu können.“

Lena Dürr gelang in ihrer sportlichen Karriere etwas später der absolute Durchbruch. Ihre ersten Podestplätze im Slalom gelangen ihr nach sage und schreibe 170 Weltcuprennen in fast 14 Jahren.

Harte Arbeit zahlt sich aus

„Die harte Arbeit, die sie die letzten Jahre, obwohl sie nicht mehr ganz so jung ist, absolviert hat, die hat sich gelohnt. Mit jedem Ergebnis hat sie gemerkt ‚Irgendwann ist es so weit. Dann werde ich da gewinnen‘. Sie hat sich in den letzten zwei Jahren da wirklich hochgearbeitet“, schwärmt sie von Dürrs Kampfgeist.