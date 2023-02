WWE trauert: Legendärer Wrestling-Visionär stirbt an Krebs

Jerry Jarrett kreierte das Phänomen Jerry „The King“ Lawler

Jerry Jarrett war der Sohn von Christine Jarrett, einer der ersten weiblichen Promoterinnen. Sie war Teil der NWA Mid-America, einem der regionalen Ableger des damals mächtigen NWA-Verbunds. Auch Jerry machte dort Karriere und wurde zu einem mächtigen Lenker der Szene in der Showkampf-Hochburg Memphis und Umgebung.

Sein Meisterstück in der Zeit war die Inszenierung des jungen Jerry Lawler als „König von Memphis“, der in der Heimat von Elvis Presley zu einem regionalen Volkshelden wurde. Zusammen mit Lawler baute Jarrett ab 1977 seine eigene Liga auf, die CWA (Continental Wrestling Association - nicht zu verwechseln mit der deutsch-österreichischen Catch Wrestling Association von „Big“ Otto Wanz ). Die CWA dominierte den Markt, bis die damalige WWF ab Mitte der Achtziger national und global expandierte und das regionale Wrestling seine Bedeutung verlor.

Kaufman vs. Lawler und mehr: Jarrett gab WWE den Weg vor

Jarretts Produkt erregte oft landesweite Aufmerksamkeit mit einem Konzept, das damals neu und erst später zum Standard wurde: In seinen TV-Shows wurde mehr Wert als vorher üblich auf das Erzählen von Geschichten, auf Interviews und Segmente abseits des Rings gelegt.

Das berühmteste Beispiel dafür, wie Jarrett seiner Zeit voraus war, war die Fehde zwischen Lawler und dem tragisch jung verstorbenen Hollywood-Komiker Andy Kaufman, filmisch verewigt später auch mit Jim Carrey in dem Kaufman-Biopic „Man on the Moon“.