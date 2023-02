Kahn warnt vor "Ausnahmespieler" Mbappe

Im Rückspiel am 8. März in München werde Paris "komplett sein" und von Beginn an auf Wunderstürmer Kylian Mbappe zurückgreifen können. "In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt", analysierte Kahn.