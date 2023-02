Bundesliga: FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20:30 Uhr)

Nach zehn Ligaspielen ohne Sieg braucht die TSG 1899 Hoffenheim mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen den FC Augsburg. Die zehnte Saisonniederlage kassierte der FCA am letzten Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05. Die TSG erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit Bayer 04 Leverkusen hervor. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Hoffenheim siegte knapp mit 1:0.