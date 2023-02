3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue (Freitag, 19:00 Uhr)

Aue trifft am Freitag mit Wiesbaden auf einen formstarken Gegner. Am letzten Sonntag holte die SV Wehen Wiesbaden drei Punkte gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth (3:2). Letzte Woche siegte Aue gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1. Somit nimmt der FC Erzgebirge Aue mit 21 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Wiesbaden hatte im Hinspiel beim FC Erzgebirge Aue die Nase klar mit 5:1 vorn gehabt.

Angesichts der guten Heimstatistik (6-3-1) dürfte die SV Wehen Wiesbaden selbstbewusst antreten. An der Abwehr der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 23 Gegentreffer musste der Gastgeber bislang hinnehmen. Wiesbaden wartet mit einer Bilanz von insgesamt zwölf Erfolgen, fünf Unentschieden sowie vier Pleiten auf. Die SV Wehen Wiesbaden tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.