NFL: Star-Quarterback entlassen! Derek Carr wird Free Agent

Derek Carr ist ab sofort Free Agent in der NFL!

Wie NFL-Insider Adam Schefter am Dienstagabend berichtete, haben die Las Vegas Raiders ihren langjährigen Star-Quarterback entlassen.

Damit spart sich die Franchise offenbar über 40 Millionen Euro, die Carr laut Vertrag am 14. Februar garantiert gewesen sein sollen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Die Entlassung ist nach schwierigen Wochen eine logische Folge. Nach einer enttäuschenden Saison ohne Playoff-Teilnahme wurde der 31-Jährige auf die Bank gesetzt und kam an den letzten beiden Spieltagen der Regular Season nicht mehr zum Einsatz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Carr hatte Mitspracherecht

Im Anschluss daran wurde bekannt, dass die Raiders ihren langjährigen Quarterback traden wollten. Das Problem war lediglich: Carr hatte eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag. Die bedeutet, dass er nicht wahllos zu jedem anderen Team geschickt werden darf, sondern er das endgültige Okay geben muss. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Am vergangenen Wochenende berichtete NFL-Insider Ian Rapoport, dass Carr den Raiders mitgeteilt hat, dass er nicht getradet werden will. Als Schlussfolgerung, um sich die garantierte Zahlung zu sparen, wurde Carr nun entlassen. Dadurch hat er in der Free Agency die Möglichkeit, bei jedem Team zu unterschreiben, welches ihm ein Angebot macht. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)