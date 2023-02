Handball: Füchse setzen beeindruckenden Lauf fort

Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert siegte am Dienstagabend in der European League bei Bidasoa Irun aus Spanien mit 40:32 (23:17) und feierte im achten Spiel den achten Sieg. Den Einzug in die nächste Runde hatte sich der souveräne Tabellenführer der Gruppe D bereits im Dezember gesichert.

Auch die Liga-Konkurrenten SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen feierten Siege. Flensburg, Ausrichter des Finalturniers am 27./28. Mai, gewann 29:21 (14:9) in Frankreich bei Pays d'Aix UC und könnte mit einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Ystads IF aus Schweden über den Gruppensieg jubeln.