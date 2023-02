Champions League: Bayern-Fans protestieren und beleidigen PSG - "Wir sind immer noch nicht Neymar"

Den Auftritt des FC Bayern im Pariser Prinzenpark lassen sich auch zahlreiche Münchner Fans nicht entgehen. Dafür müssen sie allerdings tief in die Tasche greifen, was sie zu einem Protest veranlasst.

Teile der Fangruppierungen des FC Bayern München haben im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Paris Saint-Germain scharfe Kritik geäußert. (CL: PSG vs. Bayern, jetzt im Liveticker)

In der ersten Halbzeit war ein Banner im Münchner Gästeblock zu erkennen, der auf die hohen Ticketpreise für den CL-Kracher anspielen sollte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Dabei nahmen die Fans PSG-Star Neymar als Beispiel, der sich dank seines horrenden Gehalts keine Gedanken um den Ticketpreis machen müsste: „70€? We‘re still not Neymar. Twenty is plenty! F*ck PSG! (70 Euro? Wir sind immer noch nicht Neymar! Zwanzig Euro sind genug! F**k PSG!).