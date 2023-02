Champions League, PSG - Bayern: Basler, Effenberg und Gomez "überrascht" von Nagelsmanns Aufstellung

Der FC Bayern tritt im Champions-League-Achtelfinale bei PSG mit veränderter Aufstellung an. Trainer Julian Nagelsmann sorgt für Verwunderung bei Mario Basler, Stefan Effenberg und Mario Gomez.

Die Champions League geht in die K.o.-Phase - und der FC Bayern München muss im Achtelfinal-Hinspiel im Kracher bei PSG ran. (Champions League: PSG - FC Bayern am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Mario Basler: „Wenn der Ramos mit 126 Jahren da hinten drin steht“

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg lieferte sogleich einen möglichen Grund für die personelle Rotation im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum. „Man darf nicht vergessen: Am Wochenende ist Müller mit Wadenproblemen zur Halbzeit raus“, sagte Effenberg im Fantalk .

Der Champions-League-Sieger von 2001 hätte sich dennoch über einen Startelf-Einsatz Müllers gefreut: „Ich würde ihn immer gerne sehen, weil er auch so ein Coach auf dem Platz ist, der die Jungs zusammenhält.“

Mario Gomez: „Ich bin ein zu großer Thomas-Müller-Fan“

Ähnlich äußerte sich auch Ex-Bayern-Stürmer Mario Gomez als Experte bei Prime Video: „Ich bin ein zu großer Thomas-Müller-Fan. Ich glaube, es ist nicht immer nur das, was auf dem, Platz zu sehen ist, sondern was ein Spieler für eine Mannschaft bedeutet. Da ist der Thomas definitiv der Spieler in meiner Karriere, der den meisten Impact auf eine Truppe hatte, weil er einfach ein zweiter Coach ist, manchmal sogar der erste Coach. Wenn der Coach nicht mehr weiter wusste, dann kam der Thomas, gefühlt.“