Vuskovic: DFB-Sportgericht weist Befangenheitsantrag zurück

"Es liegen keine Gründe vor, die geeignet sind, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des abgelehnten Sachverständigen zu begründen. Die Mitgliedschaft des Sachverständigen in der WADA-EPO Working Group ist aus objektiver Sicht nicht dazu geeignet, seine Unparteilichkeit in Frage zu stellen", begründete das Sportgericht seine Entscheidung. Sven Voss, Leiter des Dopinglabors in Kreischa, das Vuskovics Probe analysiert hat, und Naud gehören einer WADA-Arbeitsgruppe an. Deshalb war es zum Antrag gekommen.