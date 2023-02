Bayern-Leihgabe Malik Tillman erklärt Skandal-Tor

Malik Tillman schießt am Sonntag ein hoch umstrittenes Tor für die Glasgow Rangers. Nun erklärt die Bayern-Leihgabe ihr Vorgehen - und erzählt, was Joshua Kimmich mit seinem Wechsel nach Schottland zu tun hat.

„Es war so, dass ich gefoult und behandelt wurde und nicht mitbekommen habe, dass mein Teamkollege Antonio Colak den Ball anschließend ins Aus gespielt hatte. Als die anderen dann eingeworfen haben, dachte ich, es geht ganz normal weiter. Und für mich sah es auch nicht so aus, als würde der Verteidiger den Ball zu uns rüber schlagen wollen“, erklärte er dem kicker . „Deshalb habe ich ihm den Ball abgenommen und das Tor gemacht.“

„Wir haben sie ja direkt das Tor zum 2:2 schießen lassen, damit war es für mich geklärt. Und wir haben das Spiel ja noch ‚fair‘ gewonnen. An sich wollte ich mit diesen Spielern aber nichts mehr zu tun haben, weil sie, als sie alle auf mich zugelaufen kamen, menschlich nicht ganz korrekt gehandelt haben. Also was da so gesagt wurde“, fuhr der 20-Jährige fort.