Champions League heute live: PSG - FC Bayern im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern steht vor dem bisher wichtigsten Spiel seiner Saison. Doch wie auch Gegner Paris Saint-Germain ist der Rekordmeister vor dem Achtelfinale der Champions League nicht in Topform.

Als wie erfolgreich die Saison des FC Bayern eingestuft werden wird, hängt vor allem vom Abschneiden des Rekordmeisters gegen Paris Saint-Germain in der Champions League ab. Am Dienstag steht das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel an. (Paris Saint-Germain - FC Bayern um 21 Uhr im LIVETICKER)