Champions League & FC Bayern: Holger Badstuber über die Chancen im PSG-Hit

Fast zehn Jahre danach ist Holger Badstuber noch immer dicht dran am Geschehen - und auch emotional dabei, wenn der deutsche Rekordmeister nun im Achtelfinal-Hinspiel-Knaller mit Paris Saint-Germain ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) die Kräfte misst.

Allerdings: Nach dem holprigen Start in die zweite Saisonhälfte seien „die letzten Ergebnisse erfreulicherweise erfolgreich“ gewesen. „Die Offensive der Bayern zeigt sich formverbessert, auf die gesamte Defensive bin ich gespannt. Als Abwehrspieler würde es mich reizen, so oft wie möglich zu null zu spielen und gerade in der Champions League diese Benchmark zu setzen, ist ein Zeichen.“