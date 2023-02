Sergio Ramos: "Wenn ich an Bayern denke ..." - Champions League, PSG - FC Bayern

Gegen den FC Bayern erlebte Sergio Ramos einst eine Sternstunde. Wiederholt sich in der Champions League mit PSG nun Geschichte?

An diesen 29. April 2014, es war ein Dienstag, erinnert sich Sergio Ramos bis heute gern.

Der Abwehr-Dauerbrenner, damals noch in den Diensten von Real Madrid, hatte im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern einen grandiosen Erfolg davongetragen - 4:0 hieß es für die Königlichen am Ende in der Allianz Arena. Und die Münchner, schon im ersten Vergleich mit 0:1 unterlegen, verabschiedeten sich sang- und klanglos aus der Königsklasse.