Champions League: Klartext von Neymar! Erstaunlicher Auftritt auf PK vor Bayern-Spiel

Denn er war es, der offenbar im Mittelpunkt der aktuellen Spannungen bei PSG steht, die bei der Niederlage in Monaco Überhand nahmen und zu hitzigen Auseinandersetzungen führten . Und auch abseits davon sind es Berichte um seine Person, die in letzter Zeit für (negative) Schlagzeilen sorgten.

Neymar-Klartext zum Kabinen-Zoff

„Wir waren nicht einverstanden mit dem, was gesagt wurde, also haben wir darüber diskutiert“, erklärte Neymar nun. „Natürlich haben beide Seiten Respekt voreinander, aber manchmal ist man nicht einer Meinung. Daher kann es zu Diskussionen kommen, um die Mannschaft, die Atmosphäre und unser Spiel zu verbessern.“ Schließlich streite er sich „jeden Tag“ mit seinen Freunden: „Und trotzdem liebe ich sie“.

PSG-Maulwurf? Neymar genervt

„Was solche Vorfälle in der Umkleidekabine angeht, so gibt es manchmal Dinge, die an die Presse weitergegeben werden und die sehr schnell die Runde machen“, kritisierte er. „Wenn es solche Nachrichten gibt, sind wir wütend.“ Es sei „nicht normal, dass Geschichten in der Presse auftauchen, das muss unter uns bleiben. Das ist traurig.“