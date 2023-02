Top-Leistung mit lädierter Hand! Weltmeister trotzt Verletzung

Beim zweiten FGS-Qualifier beweist Umut Gültekin, dass er selbst mit einer schweren Verletzung an der linken Hand, zu den stärksten Spielern in FIFA 23 gehört. Ein Rostocker schneidet allerdings noch besser ab.

FIFA-Weltmeister Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin konnte beim zweiten FGS-Qualifier trotz lädierter Hand eine überzeugende Performance bieten und sich bis in die K.o.-Phase des Online-Turniers vorkämpfen. Damit bleibt der 20-Jährige in der europäischen Rangliste weiterhin im Rennen um die Playoff-Spots.

FIFA 23: Umut begeistert trotz Handverletzung

Noch vor einer Woche hätte eine Endplatzierung in den Top 64 Europas sicherlich eine andere Reaktion bei Umut hervorgerufen. Doch bedenkt man die Umstände, kann der amtierende FeWC-Sieger mehr als stolz auf seine erbrachte Leistung sein. Denn vor dem Start des zweiten FGS-Qualifers herrschte noch große Ungewissheit, ob der Leipziger aufgrund seiner Verletzung überhaupt teilnehmen kann. Doch trotz Schmerzen in der linken Hand biss der Top-Spieler der Roten Bullen auf die Zähne und schaffte es letzten Endes sogar, in die Knockout Stage einzuziehen.