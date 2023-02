FC Bayern gegen PSG: Warum Nagelsmann jetzt liefern muss! | SPORT1-Kommentar von Pit Gottschalk

Vergesst die Tabellenführung in der Bundesliga, vergesst den Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal: Ab Dienstag zählt, was wirklich wichtig ist beim FC Bayern. Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Hinspiel am 14. Februar in Paris, Rückspiel am 8. März in München. Danach wird der Rekordmeister wissen, was von Trainer Julian Nagelsmann zu halten ist.