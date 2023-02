Ski-WM: DSV-Team verpasst Medaille - Team-Titel an USA

„Das müssen wir sportlich akzeptieren“

Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte beim Team-Wettbewerb die erste Medaille während der Titelkämpfe in Frankreich angepeilt. Im vergangenen Jahr gewann Deutschland bei Olympia 2022 in Peking die Silbermedaille. Ein Jahr zuvor hatte das DSV-Team bei der WM in Cortina d'Ampezzo Bronze geholt. Bei anderem Modus wurde Deutschland 2005 in Bormio sogar erster Weltmeister.