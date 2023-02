Formel 1: Ferrari überrascht mit Präsentation des neuen Autos! Interessantes Merkmal sticht heraus

Ferrari präsentiert am Valentinstag seinen Boliden für die neue Formel-1-Saison. Die Scuderia verblüfft damit, wie viel im Vergleich zur Konkurrenz bereits zu sehen ist. Eine Besonderheit fällt an dem neuen Wagen zudem sofort auf.

Viel Folklore und große Hoffnung: Ferrari hat am Valentinstag seinen Boliden für die neue Formel-1-Saison präsentiert und will im Jahr 2023 endlich seine Durststrecke beenden.

Der SF-23 wurde am Ferrari-Sitz in Maranello vor einigen Hundert Tifosi enthüllt und drehte auch schon ein paar Runden: Auf der hauseigenen Strecke in Fiorano übernahm Charles Leclerc die erste Ausfahrt, anschließend stieg Teamkollege Carlos Sainz ins Cockpit.