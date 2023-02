BVB-Keeper Kobel reagiert auf Neuer-Wirbel: "Extrem bittere Sache für ihn"

Mit zahlreichen Glanztaten rettete der Schweizer den BVB schon häufiger in dieser Spielzeit, ist eine der Säulen der an Form erstarkten Borussia. „Ich habe aber sicher auch die eine oder andere Sache, die man besser machen kann“, gab sich der 25-Jährige weiterhin ehrgeizig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Neuer-Enttäuschung: Das denkt Kobel

Jene Verbindung hatte Kobel übrigens in der Vergangenheit schon mit Tapalovic-Nachfolger Michael Rechner. Als Kobel mit 16 Jahren von Zürich zur TSG Hoffenheim wechselte, lernte er Rechner, der bis zu seinem Bayern-Wechsel bei der TSG arbeitete, kennen und schätzen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Rechner habe damals vor allem „viel im Eins-gegen-eins“ mit ihm trainiert. Da bei Kobels Ausbildung in der Schweiz kein Fokus auf diesen Part des Torwartspiels gelegt wurde, sei sein Spiel in diesem Bereich „sehr deutsch geprägt“, was er vor allem Rechner zu verdanken habe.