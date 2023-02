Bundespräsident Steinmeier wird Schirmherr der Special Olympics

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft der Special Olympics World Games 2023 in Berlin.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft der Special Olympics World Games 2023 in Berlin übernommen. Das inklusive Sportevent, bei dem sich mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 26 Sportarten miteinander messen, wird vom 17. bis 25. Juni erstmals in Deutschland ausgetragen.