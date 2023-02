Pro League: Hockey-Frauen siegen erneut gegen China

Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich in Sydney gegen China dank drei späten Treffern mit 3:0 (0:0) durch. Auch die erste Begegnung mit den Chinesinnen hatte Deutschland am vergangenen Samstag für sich entscheiden können (2:1).

Am Mittwoch (8.40 Uhr MEZ) bestreitet Deutschland das letzte Spiel in Sydney gegen die Australierinnen, vor zwei Tagen hatten die deutschen Hockey-Frauen eine 0:3-Niederlage gegen die Gastgeberinnen kassiert. Die nächsten Pro-League-Spiele stehen dann ab dem 16. Juni in London an.