Tennis: Otte unterliegt Nishioka in Florida

Delray Beach (SID) - Tennisspieler Oscar Otte ist in der ersten Runde des ATP-Turniers in Delray Beach ausgeschieden. Der Kölner unterlag in der Nacht zu Dienstag dem an Nummer fünf gesetzten Japaner Yoshihito Nishioka 3:6, 6:0, 4:6 und musste auf der Tour damit die vierte Niederlage im Laufe des Jahres hinnehmen.