WWE RAW: Macht die Liga den Fans hier falsche Hoffnungen?

Vor dem Großereignis No Escape (Elimination Chamber) 2023 am Wochenende hat WWE eine spannungsreiche Begegnung inszeniert: Sami Zayn, der Mann, der am Samstag in seiner frankokanadischen Heimat Montréal Doppel-Champion Roman Reigns herausfordert, traf auf Royal-Rumble-Sieger Cody Rhodes - den Gegner des Siegers bei der Megashow WrestleMania 39 Anfang April. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)