Bitterling hofft auf Überraschung im Männer-Einzel

Felix Bitterling traut den deutschen Biathleten im Einzel der Heim-WM in Oberhof trotz norwegischer Dominanz eine Medaille zu. "Einzel ist traditionell der Wettkampf, in dem es immer wieder Überraschungen gibt. Da steht mal der eine oder andere auf dem Podium, den man nicht auf dem Tacho hatte. Es ist auch bei den Männern nichts unmöglich", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einer Medienrunde.