Elber warnt: "Jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen"

Bayern Münchens Legende Giovane Elber hat noch einmal die Bedeutung des Achtelfinal-Krachers in der Champions League bei Paris St. Germain für den Rekordmeister herausgestellt. "Die Saison fängt jetzt erst so richtig an. Jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen. Man muss abliefern", sagte der frühere Torjäger vor dem Duell (21.00 Uhr/Prime Video) bei PSG.