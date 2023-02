Bundesliga: Ex-Bundesliga-Profi Sven Schipplock beendet Karriere

Der 34-Jährige kehrte 2021 nach insgesamt elf Jahren in der Bundesliga in die Reserve des VfB Stuttgart zurück, wo er bereits zwischen 2008 und 2011 aktiv war. In der Bundesliga hinterließ Schipplock in 181 Spielen unter anderem für den VfB, den Hamburger SV, Darmstadt 98, Arminia Bielefeld und bei der TSG Hoffenheim seine Spuren und erzielte dabei 21 Tore.