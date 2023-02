Anzeige

FC Bayern vor Champions-League-Kracher gegen PSG kritisch, aber auch zuversichtlich Bayern vor PSG: „Erwarten etwas Großes“

Champions-League-Kracher! Alle heiß auf PSG gegen die Bayern

AnneKamphausen

Der FC Bayern München ist sich vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain nicht ganz einig. Die einen sind zuversichtlich, die anderen kritisch.

Bei der Generalprobe des FC Bayern vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain lief beileibe nicht alles rund.

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum zog nicht nur Trainer Julian Nagelsmann ein kritisches Fazit. Auch Leon Goretzka sah Fehler. Und zwar im „Prozess“.

Während Nagelsmann, Goretzka und Thomas Müller eher kritische Töne verlauten ließen, äußerten sich Sportvorstand Hassan Salihamidzic sowie Kingsley Coman nach dem dritten Pflichtspielsieg in Folge und zuvor drei Unentschieden durchaus optimistisch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Wir spielen immer sehr offensiv. Wir wollen so viele Tore wie möglich schießen, das ist unsere Philosophie. Unsere erste Saisonhälfte war top und wir wollen weiter so spielen“, sagte Salihamidzic.

„Wir haben jetzt drei Siege in Folge eingefahren, nachdem wir schlecht angefangen haben. Wir fühlen uns besser, wir nehmen viel Selbstvertrauen mit und es ist gut, unter diesen Bedingungen in das Spiel in Paris zu gehen“, gab Coman noch beflügelt von seinem Tor gegen Bochum den Fans Hoffnung.

Bayern: Kruse und Effenberg optimistisch vor PSG

Auch der derzeit vereinslose Max Kruse macht sich keine Sorgen um die Bayern: „Dass sie jetzt gerade nicht ihre beste Phase haben, ist gut zu sehen“, sagte der frühere Wolfsburger im STAHLWERK Doppelpass.

Aber: „Bayern ist in der Lage, das ganze Schiff in eine andere Richtung zu lenken. Paris kann so ein ausschlaggebendes Spiel sein, um dann richtig Fahrt in der Bundesliga aufzunehmen. Bayern hat gute Chancen weiterzukommen. Sie müssen alles geben, aber in der Champions League sehe ich sie schon stärker als Paris.“

Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist optimistisch, fordert aber eine „Leistungssteigerung. Die wird aber kommen, alleine schon wenn du die Champions-League-Hymne hörst, den Gegner – da bist du automatisch hoch sensibel und freust dich auf die Partie.“

Das Duell mit Paris sollte man laut Effenberg „nicht vergleichen mit den Spielen, die jetzt gespielt wurden. Ich finde aber gut, was Nagelsmann gesagt hat, um die Sinne zu schärfen. Die Bayern werden aber ein gutes Spiel liefern, da bin ich mir sicher.“

Auf der Gegenseite kann PSG doch noch rechtzeitig auf Kylian Mbappé zurückgreifen. Der Stürmerstar kehrte am Montag ins Mannschaftstraining zurück, steht auch offiziell im Kader für die Partie - ebenso wie der zuletzt angeschlagene Weltmeister Lionel Messi.

Trotz aller Kritik: Große Vorfreude auf PSG

Salihamidzic fiebert dem Duell entgegen: „Alle warten auf dieses Spiel. In Frankreich, in Deutschland, in Europa. Wir erwarten etwas Großes.“

Die Vorfreude wird allerdings durch das Fazit des letzten Spiels, der Generalprobe gegen Bochum, getrübt. „Von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, reicht das für Dienstag nicht“, fand Goretzka. „Da müssen wir schon eine Schippe drauflegen. Die Energie, die wir auf den Platz bringen wollten, haben wir nicht wirklich auf den Platz bekommen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Goretzka mahnte nochmal ausdrücklich: „Wir können aufgrund der jüngeren Vergangenheit einfach nicht mehr behaupten, dass wir bei den wichtigen Spielen von null auf hundert da sind.“

Choupo-Moting mit Extra-Motivation

Leroy Sané, der gegen Bochum nicht überzeugte und ausgewechselt wurde, blickt unterdessen entspannt auf das Spiel in Paris. „Wir wissen, was zu tun ist“, versicherte Sané auf fcb.de: „Ich bin immer optimistisch. Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert.“

Der 27-Jährige ist fest davon überzeugt, dass das auch diesmal gelingen wird. „Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fußballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!“ Es werde „spannend, sie haben große Namen in ihren Reihen“, ergänzte er mit Blick auf die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar.

Derweil zieht Eric Maxim Choupo-Moting aus der Finalniederlage in der Champions League 2020 mit PSG gegen Bayern seine ganz eigene Motivation. „Das tut immer noch weh. Mein Ziel ist es, mit Bayern die Champions League zu gewinnen“, sagte der 33 Jahre alte Stürmer bei uefa.com.