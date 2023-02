Champions League: Kann Mbappé gegen Bayern spielen? PSG-Coach Galtier gibt Update

„Er hat mit der Mannschaft trainiert, er hat die ganze Einheit absolviert. Sein Feedback nach dem Training war sehr positiv. Ob er am Dienstag spielen kann, werden wir morgen sehen“, sagte der 56-Jährige auf der finalen Pressekonferenz am Montag.

Mbappé-Einsatz offen

Der 24-Jährige hatte sich am 2. Februar einer Oberschenkelverletzung zugezogen, sein Verein hatte zunächst eine Ausfallzeit von bis zu drei Wochen angegeben. Wie PSG am Montagvormittag aber selbst in einem Livestream gezeigt hatte, nahm Mbappé schon wieder am Mannschafstraining teil. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte hinter dem PSG-Statement von Beginn an einen Bluff vermutet.