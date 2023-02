Nationalspieler Jakub Jankto mit emotionalen Coming-out: "Will mich nicht länger verstecken"

Tschechiens Nationalspieler Jakub Jankto veröffentlicht ein emotionales Video, in dem er sich als schwul outet. Der Profi von Sparta Prag will sich „nicht länger verstecken“.

„Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken“, verriet der 27-Jährige, der vom FC Getafe an Prag ausgeliehen ist, in einem Video in den Sozialen Medien.

Mit seinem Statement will der Tscheche auch andere Menschen zum Coming-out bewegen. „Der Zweck dieses Videos ist es, andere zu ermutigen“, heißt es am Ende des Clips.

Indes war Jankto in den vergangenen Jahren häufig eine wichtige Stütze in der tschechischen Nationalmannschaft. Der linke Mittelfeldspieler absolvierte bereits 45 Länderspiele, in denen er vier Tore erzielen konnte. Zuletzt kam er am 05. Juni in der Nations League gegen Spanien zum Einsatz.