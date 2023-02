Teure Pyro-Show: 88.500 Euro Strafe für Eintracht Braunschweig

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, muss die Eintracht 88.500 Euro zahlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Die Braunschweiger Anhänger hatten vor, während und nach der Partie in Hannover (1:1) am 10. September vergangenen Jahres insgesamt 128 Pyrotechnische Gegenstände gezündet, wegen starker Rauchentwicklung war die Partie in der dritten Minute kurzzeitig unterbrochen worden.