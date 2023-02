Champions League: PSG-Superstar Mbappé vor Duell gegen Bayern zurück im Training - auch Messi zurück

Den Beweis lieferte ein klubeigener Livestream von PSG, auf dem sich der französische Superstar leichtfüßig mit dem ebenfalls angeschlagenen Lionel Messi die Bälle hin und her spielte.

Ob die beiden Aushängeschilder der Pariser schon am Dienstag gegen die Bayern wieder von Beginn an auflaufen können, bleibt abzuwarten.

Sowohl Messi als auch Mbappé schafften es zur Champions-League-Generalprobe bei der AS Monaco, die mit 1:3 in die Hose ging, noch nicht in den Kader.