Vor Bayern-Kracher: Messi und Mbappe trainieren

Paris St. Germain kann im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen Bayern München auf seine Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe hoffen. Sowohl der zuletzt wegen einer Knieblessur geschonte Weltmeister Messi, als auch Stürmer Mbappe (Oberschenkel) nahmen am Montagvormittag am Abschlusstraining des französischen Fußball-Meisters teil. Das Hinspiel in der Königsklasse findet am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Pariser Prinzenpark statt.