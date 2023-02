Munich Ravens spielen in Unterhaching

Die Munich Ravens tragen die Heimspiele in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) im Sportpark Unterhaching aus.

Die Munich Ravens tragen die Heimspiele in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) im Sportpark Unterhaching aus. Das gab die Franchise bekannt. Die Münchner feiern am 4. Juni ihre Premiere, zum Auftakt geht es im Stadion des Fußball-Regionalligisten SpVgg Unterhaching gegen die Raiders Tirol.