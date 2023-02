Champions League: PSG-Alarm vor Bayern-Kracher - Lizarazu mit Kritik an Neymar & Einstellung

Optimismus klingt anders. Und auch Christophe Galtier ließ nach dem 1:3 (1:3) bei Verfolger AS Monaco tief blicken. „Wenn ich mir gerade keine Sorgen machen würde, dann wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung“, sagte der Trainer von Paris Saint-Germain. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die zweite Pleite in Folge nötigte der Mannschaft vor den mitgereisten Fans gar eine Entschuldigung ab. In diesen „schwierigen Zeiten“ müsse man nun „zusammenstehen“, rief Galtier in ein Megafon.

Wo ist der Zusammenhalt bei PSG?

Gerade diese abhandengekommene Solidarität lässt Roche fassungslos zurück: „Wenn ich ehrlich bin: Ich habe PSG ewig nicht mehr so schwach gesehen wie in diesen Wochen.“

Auch Mohamed Sissoko macht sich Sorgen. Der einstige PSG-Mittelfeldantreiber und Starspieler des FC Liverpool geht in seiner Analyse der Situation sogar noch weiter - und fällt ein vernichtendes Urteil: „Sie sind mit ihrem Latein am Ende.“

Ex-PSG-Star Sissoko fällt Aufbruchsstimmung schwer

Lizarazu nimmt sich Neymar zur Brust

„Zuletzt im Pokal in Marseille und anschließend bei AS Monaco in der Liga waren die Leistungen besorgniserregend“, meint Bixente Lizarazu zwar. „In der Königsklasse ist die Elf aber jederzeit in der Lage, über sich hinauszuwachsen.“