Erstmals seit zwölf Jahren: DBB-Frauen holen EM-Ticket

Nach zwölf Jahren kehren die deutschen Basketballerinnen auf die EM-Bühne zurück. Im letzten Qualifikationsspiel setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins am Sonntagabend in Sarajevo dank einer konzentrierten Vorstellung souverän mit 92:61 (44:37) gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina durch und löste das Ticket für die EuroBasket 2023.

Zum bislang letzten Mal war die DBB-Auswahl 2011 in Polen bei einer EM dabei gewesen, danach kam fünfmal das Aus in der Quali. Nun gelang das Comeback, die Endrunde findet im Sommer in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) statt.