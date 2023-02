Bundesliga: "Nagelsmann nicht unantastbar" - Kolumne von Stefan Effenberg

der FC Bayern hat sich nach dieser Ergebniskrise zum Anfang des Jahres mit drei Remis in Folge ein bisschen gefangen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Sie wird kommen - alleine schon, wenn du die Champions-League-Hymne hörst und den Gegner siehst. Da bist du automatisch hoch sensibel und freust dich auf die Partie. Das sollte man also nicht vergleichen mit den Spielen, die jetzt gespielt wurden. Das ist etwas ganz, ganz Großes, aber das ist es auch für Paris.

Ich finde gut, was Nagelsmann gesagt hat, um nochmal die Sinne zu schärfen. Geht in den Tunnel rein, konzentriert euch. Das werden die Bayern aber auch liefern, da bin ich mir sicher. ( Bericht: Das Nagelsmann-Imperium )

Bayern-Trainer Nagelsmann vor Wochen der Wahrheit

Es sind jetzt schon die Wochen der Wahrheit, aber wir dürfen die anderen beiden Wettbewerbe nicht vergessen. Also die Meisterschaft und den DFB-Pokal, bei dem sie in den vergangenen zwei Jahren auch nicht gut performt haben. Da werden die Verantwortlichen auch drauf schauen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Wenn ich gegen Paris spiele, wird entscheidend sein: Wie performe ich, wie verkaufe ich mich? Natürlich ist der Anspruch weiterzukommen, auch wenn der Gegner brutal gut ist. Aber das Spiel wird nicht am Dienstag entschieden, sondern in drei Wochen in München. Dann werden auch die Spieler bei Paris zurückkommen, die angeschlagen oder verletzt sind.