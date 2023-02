Frankfurt verpasst Sprung auf Champions-League-Platz

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga im Rennen um die Plätze für die Champions League einen empfindlichen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verlor am Sonntag nach einer schwachen Vorstellung beim 1. FC Köln mit 0:3 (0:0), Top-Scorer Randal Kolo Muani blieb diesmal glücklos. Die Hessen verpassten damit den Sprung zurück auf Platz vier.

Kurz vor dem 75. Vereinsgeburtstag am Montag verhüllten die Kölner Fans ihre Kurve mit einer riesigen Choreographie. Auf dem Platz ackerten Kapitän Jonas Hector und Co. unnachgiebig in Jubiläumstrikots. Die Spielkontrolle rissen jedoch die Gäste an sich, die ihr gefürchtetes Kurzpassspiel aufzogen, aber zunächst nicht in gefährliche Positionen kamen.