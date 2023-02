Bahnrad-EM: Gold für Friedrich und Kluge/Reinhardt

Die deutschen Bahnradfahrer beenden die Europameisterschaften in Grenchen in der Schweiz mit zwei weiteren Goldmedaillen.

Die deutschen Bahnradfahrer haben die Europameisterschaften in Grenchen in der Schweiz mit zwei weiteren Goldmedaillen beendet. Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich holte am Sonntag mit ihrem Sieg im Keirin ihren dritten EM-Titel, Rivalin Emma Hinze raste auf den dritten Platz. Auch das Madison-Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt verteidigte seinen Titel erfolgreich.

"Ich stand sehr motiviert am Start, weil ich unbedingt meinen EM-Titel im Keirin verteidigen wollte. Ich bin echt glücklich, dass wir das hier so gerockt haben", sagte Friedrich: "Das war eine super Performance bei dieser EM von uns Deutschen. Wir können mehr als zufrieden sein."

Hinze und Brauße triumphieren bereits am Samstag

Bei der Europameisterschaft wurden die ersten Punkte für die Berechtigung zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris vergeben. Bereits in der kommenden Woche reist das BDR-Team in die indonesische Hauptstadt Jakarta, wo im ersten Nations-Cup die nächste Qualifikation ansteht.