Lunch mit Roger Federer: Tennis-Star half Mikaela Shiffrin

Worte, die Shiffrin bis heute begleiten

Den Tipp des 20-maligen Grand-Slam-Siegers nahm die Allrounderin mit in diese Wintersport-Saison. „Ich denke oft an unser Gespräch, ich bin diese Saison glücklicher und lasse Rückschläge nicht mehr so stark an mich ran“, sagte Shiffrin. Die bisherige Bilanz gibt ihr recht: Elf Weltcuptitel und WM-Silber im Super-G.